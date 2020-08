W Polsce zarejestrowano 548 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 6 z województwa zachodniopomorskiego.

Przypadki z województwa zachodniopomorskiego dotyczą:

Szczecin

Powiat gryfiński

W województwie śląskim potwierdzono 191 przypadków, w małopolskim - 76, w wielkopolskim 72, a w mazowieckim 71. Na Pomorzu zarejestrowano 24 zakażenia, na Podkarpaciu - 23, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie po 16, w Łódzkiem - 13, w Kujawsko-Pomorskiem, Lubuskiem i na Podlasiu po 9, na Lubelszczyźnie - 7, w Warmińsko-Mazurskiem i Zachodniopomorskim po 5, a w Świętokrzyskiem - 2.- 5 osób (3 starszych mężczyzn, mężczyzna w średnim wieku, starsza kobieta)- 1 osoba (mężczyzna w średnim wieku)W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w regionie 746, w tym 23 osoby zmarłe.W ciągu minionej doby w Polsce zmarło 10 osób, miały od 55 do 95 lat. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Łączna liczba ofiar wzrosła do 1 731, a zakażeń do 46 894. Dotychczas wyzdrowiało 34 709 chorych.