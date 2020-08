Międzynarodowe regaty na jeziorze Dąbie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Załogi z Brazylii, Australii, Niemiec i Polski rywalizują na jeziorze Dąbie. Trwają tam międzynarodowe regaty meczowe.

To jedne z najbardziej widowiskowych zawodów żeglarskich, w których często dochodzi do kontaktu jednostek ze sobą.



- Zawodnicy ścigają się w parach, jeden na jednego. Wyścigi są krótkie, 10 minut, ścigają się w systemie "każdy z każdym", takich wyścigów rozgrywamy ok. 60. Ten, kto zdobędzie najwięcej punktów w tych pojedynkach, wygrywa regaty - opowiada Maciej Cylupa, organizator i dyrektor regat Polish Match Tour.



- Występujemy w roli gospodarza od wielu lat, rzeczywiście - delikatna presja jest z tym związana. Musimy pamiętać, że jest to pierwsza impreza w sezonie; nie jesteśmy przygotowani optymalnie, było to widać dzisiaj, gdzie zabrakło kropki nad i, tym razem się nam nie udało - przyznał Patryk Zbroja, KS Dobra Marina Szczecin.



- Po rundzie "każdy z każdym" awansowaliśmy bezpośrednio do półfinału, a reszta załóg zmierzyła się w ćwierćfinałach. Warunki sa trudne, na pewno będzie trochę losowo, więc w półfinałach wszystko się może wydarzyć - dodaje Szymon Jabłkowski z Jabłkowski Sailing Team.



Impreza potrwa do godziny 16. Zawody wliczane są do cyklu Pucharu Świata - punkty zdobyte przez zawodników, będą liczyły się w rankingu.