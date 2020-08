Będzie wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Fot. pixabay.com / geralt (CC0 domena publiczna)

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, które samodzielnie nie mogą wyjść z domu, zaoferowała Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie.

Przez 10 miesięcy, każdy chcący zrobić zakupy lub potrzebujący wizyty u lekarza będzie mógł skorzystać z dodatkowej pomocy. Otrzyma także propozycję dwutygodniowego wyjazdu.



Trzyletni program skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Szczecina i mieszkańców gmin powiatu polickiego - mówi Beata Karlińska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.



- Możemy pomóc wszystkim opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy potrzebują wytchnienia. W tym czasie osobą niepełnosprawną, którą oni zajmują się na co dzień, będzie zajmował się asystent osoby niepełnosprawnej. W czasie 10 miesięcy do domu przyjedzie psycholog, fizjoterapeuta, będziecie mieli dostęp do prawnika i dietetyka - tłumaczy Karlińska.



Osoby niepełnosprawne chętne do skorzystania z bezpłatnej pomocy powinny zgłosić się do siedziby fundacji przy alei Wojska Polskiego 69 w Szczecinie.



Program "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" realizowany jest przez Miasto Szczecin przy wsparciu Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni.