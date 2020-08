Wycieczkowiec utknął na mieliźnie w Międzyzdrojach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mat. WOPR Międzyzdroje

Z pokładu wycieczkowca "Wiking", który utknął na mieliźnie w Międzyzdrojach, ewakuowano 64 osoby.

Do zdarzenia doszło około godziny 16.25 - wtedy międzyzdrojscy ratownicy wodni zauważyli statek, który wszedł na mieliznę.



Jego załoga poprosiła o pomoc - relacjonuje Przemysław Janusz z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie.



- Ratownicy poinformowali niezwłocznie o zaistniałej sytuacji CKRW Szczecin i przystąpili do ewakuacji. Około godziny 17:10 zakończyli ewakuację 64 osób na brzeg. W tym momencie również dotarł SAR, który przejął akcję techniczną. O godzinie 18.30 SAR ściąga jednostkę z mielizny - mówi Janusz.



Na razie nie wiadomo, jak to się stało, że statek wycieczkowy utknął na mieliźnie - relacjonuje Przemysław Janusz.



- Na ten moment nie jest znana przyczyna. Wiemy jedynie, że "Wiking", który wozi turystów i cumuje przy molo w Międzyzdrojach, tam zawsze tych turystów odbiera i ich zdaje. Ale czemu akurat wszedł na mieliznę, to jest pytanie na które nie znam odpowiedzi - mówi Janusz.



Wycieczkowiec utknął około 60 metrów od brzegu. Na razie nie wiadomo jak to się stało, że statek z turystami wszedł na mieliznę. "Wiking" został odholowany do portu w Świnoujściu.