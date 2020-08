Fot. Gmina Kołbaskowo

W nieco mniejszej skali niż w Szczecinie, ale Budżet Obywatelski ruszył także w gminie Kołbaskowo.

W tym roku pula środków to milion złotych. Aby zgłosić swój projekt, należy zebrać co najmniej 50 głosów mieszkańców gminy.



Na pomysły władze Kołbaskowa czekają do 18 września. Ogłoszenie zwycięskich projektów odbędzie się natomiast w drugiej połowie grudnia.