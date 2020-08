Chlebomaty w Szczecinie, nowa oferta podczas epidemii [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Materiały prasowe

Chleb razowy, bułka pszenna, a może rogal maślany? Teraz wszystkie te produkty można kupić... w chlebomatach.

To najnowsza propozycja piekarni Asprod. - Potrzeba matką wynalazków - mówi prezes Dariusz Bielecki. - Pojawiły się pewne ograniczenia, a co za tym idzie, utrudniona dostępność do wielu produktów. I tak robiąc burze mózgów, stwierdziliśmy, że doskonałym pomysłem będą takie przenośne urządzenia.



- Chlebomaty są łatwe w obsłudze - zapewnia Bielecki. - Jest dość duży wyświetlacz, a w tym wyświetlaczu znajduje się pełna oferta, dostępna w chlebomacie. Wymaga to dosłownie dwóch kliknięć i produkt jest nasz.



Na razie w Szczecinie są cztery takie urządzenia: w alei Wyzwolenia, a także przy ulicy Milczańskiej i Ku Słońcu oraz w siedzibie ZDiTM-u. W przyszłości ma ich być jednak zdecydowanie więcej.