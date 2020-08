"Czas Reakcji": obsługa bonu turystycznego

Polski Bon Turystyczny działa od 1 sierpnia. źródło: https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/bon-turystyczny-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

By skorzystać z bonu turystycznego nie musimy osobiście stawiać się w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - przypominają urzędnicy.

Uzyskanie specjalnego kodu uprawniającego do zakupów jest możliwe poprzez Platformę Usług Elektronicznych, w skrócie PUE. Zarejestrowanie i założenie konta na niej jest proste.



- Możemy potwierdzić swoją tożsamość - i to jest chyba najbardziej popularny sposób - poprzez bankowość internetową. Jeżeli nasz bank, a tych banków współpracujących z ZUS-em jest kilkanaście, obsługuje taką możliwość, to wtedy tożsamość potwierdzamy bez wizyty w urzędzie, bez pokazywania dowodu osobistego - tłumaczył w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Karol Jagielski ze szczecińskiego oddziału ZUS.



Bon ma wartość 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia oraz kolejne 500 złotych w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie i turystyczne realizowane na terenie kraju.



