Nowa inicjatywa kołobrzeskiego "Wolnego Miejsca"

Fundacja "Wolne Miejsce" od lat organizująca w Kołobrzegu świąteczne spotkania dla osób potrzebujących planuje otwarcie nad morzem sklepu socjalnego. Tanie zakupy mogliby w nim zrobić mieszkańcy objęci opieką społeczną.

Zasady funkcjonowania marketu socjalnego wyjaśnia Kamil Barwinek, kołobrzeski koordynator fundacji.



- On obsługiwałby seniorów, osoby samotne i biedne. Byłoby to na zasadzie wyrobionej karty, osoba ta otrzymałaby taką kartę, przyjść do sklepu i zrobić, za nieduże pieniądze, zakupy. Są to produkty przekazywane z różnych firm - tłumaczy.



Fundacja "Wolne Miejsce" wystąpiła do kołobrzeskiego magistratu o przekazanie lokalu, w którym mógłby funkcjonować taki sklep.



Obecnie miasto nie posiada wolnych nieruchomości spełniających odpowiednie warunki. Władze Kołobrzegu deklarują jednak wsparcie dla inicjatywy, więc istnieje szansa, że do fundacji trafi jeden z lokali wymagających remontu.



Według planów pierwszy w Kołobrzegu sklep socjalny miałby ruszyć w przyszłym roku. Wkrótce Fundacja uruchomi podobne markety w Katowicach czy Warszawie.