Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Boisko ze sztuczną trawą, do gry piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę - zostanie wybudowane przy szkole podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej.

Burmistrz Golczewa podpisał umowę z wykonawcą. To szczecińska firma Solid-Stet. Koszt inwestycji to ponad 250 tysięcy złotych, a 100 tys. zł dołoży Urząd Marszałkowski. W ramach projektu zakupiony zostanie także sprzęt do pielęgnacji nawierzchni.