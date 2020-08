Stacjonujący w Bejrucie żołnierze 12BZ są bezpieczni

Żołnierzom ze Szczecina nic nie grozi - to wstępne informacje po eksplozji w Bejrucie. Komunikat podała nam rzecznik II zmiany PKW UNIFIL major Agnieszka Kossowska.

W Bejrucie stacjonuje kilkuset żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego, w tym głównie ci z 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.Sytuacja na miejscu jest już ustabilizowana. Do wybuchu doszło we wtorek późnym popołudniem. W stolicy Libanu zginęło 78 osób, a ponad 4000 zostało rannych. Doszło tam do eksplozji saletry amonowej. Prawie 3 tony chemikaliów składowanych było w tamtejszym porcie. Libańska telewizja Al-Dżadid podała, że do wybuchu doszło podczas spawania otworów w jednym z magazynów.Prezydent Libanu zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu. Głowa państwa dodała, że należy wprowadzić na dwa tygodnie stan wyjątkowy. Zapowiedział też przeznaczenie stu miliardów funtów libańskich, czyli 66 milionów dolarów z rezerwy budżetowej, na usuwanie skutków katastrofy.