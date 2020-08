Pożegnanie senatora. "Walczył o życie od poczęcia do naturalnej śmierci"

Walczył o życie od poczęcia do naturalnej śmierci - tak zmarłego senatora Rzeczypospolitej Edmunda Bilickiego wspomina ksiądz Waldemar Szczurowski.

W środę o godzinie 9.30 w szczecińskiej katedrze zostanie wystawiona trumna z ciałem senatora. O godz. 10 zostanie odprawiona msza święta w jego intencji.- Był radykalny w tym, był konsekwentny i radykalny. Życie poczęte dla niego było już życiem, to już jest człowiek. A ta walka właśnie o to uznanie, kiedy jest człowiek toczy się w tym współczesnym świecie nieustannie. Nie mniej on nie wstydził się tego. Nosił dwie stópki, które są takim symbolem i przypomnieniem, że poczęte życie to już jest człowiek - mówi ks. Waldemar Szczurowski.Senator Edmund Bilicki zawsze uważał, że komunizm był złem. - Kiedy rozmawialiśmy o tematach PRL-u był zdecydowanym. Tym, który był przeciwny. Wyrósł i doświadczył, czym był PRL. Doświadczył prześladowań, zła. Dla niego to był czas, kiedy poniżano człowieka. To był czas, który nie był do końca suwerenny Polsce - wspomina spotkania ze zmarłym senatorem ks. Szczurowski.Edmund Bilicki został wybrany do Senatu z listy Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej w 1989 roku.Po mszy świętej odbędzie się pogrzeb senatora na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Ksiądz Waldemar Szczurowski znał się z senatorem Edmundem Bilickim od końca lat siedemdziesiątych.Edmund Bilicki był działaczem opozycyjnym "Solidarności", współzałożycielem i wieloletnim prezesem Szczecińskiego Klubu Katolików. Miał 92 lata.W Szczecinie ukończył Liceum Ogólnokształcące. W tamtych czasach pracował jako elektryk - potem, Wydział Elektryczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Od 1989 roku zasiadał w Senacie I kadencji RP. Dwa lata temu został odznaczony medalem św. Ottona z Bambergu, to najwyższe odznaczenie, które przyznaje metropolita szczecińsko-kamieński.Edmund Bilicki urodził się w 1928 roku w Łobżenicy w województwie wielkopolskim. Zmarł 30 lipca.