Państwowa Straż Pożarna zgłosiła gotowość wysłania grupy strażaków do Bejrutu w odpowiedzi na zapotrzebowanie Libanu - poinformowano na Twitterze PSP.

Do Libanu wysłana zostanie grupy MUSAR. Jest to grupa poszukiwawczo-ratownicza, składająca się z 39 ratowników i 4 psów. Do składu dołączą specjaliści ratownictwa chemicznego. Wylot możliwy jest w środę, po akceptacji strony zgłaszającej.W porcie w Bejrucie eksplodował magazyn, w którym przechowywano 2750 ton niebezpiecznych azotanów. Rannych jest ponad 4 tysiące osób. Do eksplozji doszło we wtorek wczesnym wieczorem w porcie. Najpierw zapalił się, a potem wyleciał w powietrze jeden z magazynów z azotanem. Według libańskich mediów, substancja została sześć lat temu przywieziona do Bejrutu statkiem, rozładowana i od tego czasu była trzymana w magazynie bez zabezpieczeń.