"Wielki Polak, wielki patriota". Pożegnanie senatora Edmunda Bilickiego [ZDJĘCIA]

Był człowiekiem, który nie dbał o rzeczy materialne. Zawsze pomagał - tak w środę wspominali zmarłego senatora Edmunda Bilickiego jego przyjaciele. W szczecińskiej archikatedrze świętego Jakuba odprawiono mszę świętą w jego intencji.

- Edmund Bilicki towarzyszył mi przez lata działalności w opozycji - mówił o zmarłym sędzia Trybunału Konstytucyjnego Bartłomiej Sochański. - Później również na stanowisku Prezydenta Szczecina. Związałem z nim kawał swojego życia. Będę go dzisiaj żegnał razem z wieloma przyjaciółmi. Myślę, że to smutny dzień dla Szczecina, bo Edmund zrobił bardzo wiele dla naszego miasta, dla naszej ojczyzny.- To był wielki Polak, patriota - tak wspominał senatora Edmunda Bilickiego jego przyjaciel ze Szczecińskiego Klubu Katolików Bolesław Szynkiewicz. - Senator RP Edmund Bilicki to wspaniały człowiek. Człowiek Solidarności. Jest jednym z założycieli Duszpasterstwa Ludzi Pracy ks. Jerzego Popiełuszki. Człowiek, który bardzo dużo pomagał w stanie wojennym. Po zakończeniu stanu wojennego, w pierwszej kadencji został senatorem. Naprawdę wspaniały Polak, wspaniały katolik, patriota.Po mszy świętej odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Początek około godziny 12.Edmund Bilicki był działaczem opozycyjnym "Solidarności", współzałożycielem i wieloletnim prezesem Szczecińskiego Klubu Katolików. Został wybrany do Senatu z listy Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej w 1989 roku.W Szczecinie ukończył Liceum Ogólnokształcące. W tamtych czasach pracował jako elektryk - potem, Wydział Elektryczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Od 1989 roku zasiadał w Senacie I kadencji RP. Dwa lata temu został odznaczony medalem św. Ottona z Bambergu, to najwyższe odznaczenie, które przyznaje metropolita szczecińsko-kamieński.Edmund Bilicki urodził się w 1928 roku w Łobżenicy w województwie wielkopolskim. Zmarł 30 lipca. Miał 92 lata.