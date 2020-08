WizzAir nie rezygnuje z lotów do Lwowa

Fot. pixabay.com / jarektw (CC0 domena publiczna)

WizzAir nie zrezygnuje z lotów na Ukrainę przez obowiązkową kwarantannę - mówi w rozmowie z naszym reporterem Krzysztof Domagalski, rzecznik prasowy lotniska w Goleniowie.

W tym tygodniu ukraiński rząd zdecydował się umieścić Polskę na liście państw wysokiego ryzyka zarażeniem COVID-19.



To oznacza, że Polacy, którzy pojadą lub polecą do naszych wschodnich sąsiadów, będą musieli przejść obowiązkową kwarantannę. Od kilku tygodni na lotnisku w Goleniowie funkcjonuje lot do Lwowa.



- Do tej pory latają tam głównie Ukraińcy, więc przewoźnik nie zrezygnuje - tłumaczy rzecznik prasowy lotniska w Goleniowie Krzysztof Domagalski. - Tu liczba polskich pasażerów to było 10-20 procent, więc myślę, że to połączenie będzie dalej cieszyło się zainteresowaniem. Na ten moment głównie wśród obywateli Ukrainy.



Połączenia z Lwowem realizowane są dwa razy w tygodniu. Bilety można kupić nawet za 39 złotych. Lot trwa 1,5 godziny.