Pomorskie Towarzystwo Ratownicze prosi o wsparcie

Na co dzień ratują innych, dzisiaj sami potrzebują pomocy. Pomorskie Towarzystwo Ratownicze zajmuje się zabezpieczaniem wszelkiego typu wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Szczecina i okolic. W związku z pandemią straciło główne źródło utrzymania.

Niedawno stowarzyszenie ogłosiło zrzutkę pieniędzy . Wiceprezes Tomasz Zielińskiwyjaśnił nam, na co zostaną przeznaczone fundusze.- Fundusze, które gromadzimy ze zrzutki będą poświęcone po pierwsze na to, aby opłacić przynajmniej do końca roku kalendarzowego wszystkie regularne comiesięczne rachunki. One będą związane z wynajmem nowej siedziby, będzie też finansowane szkolenie kwalifikowane pierwszej pomocy dla nowo przyjętych. Także będziemy chcieli uzupełnić zasoby szkoleniowego sprzętu - poinformował Zieliński.Jeśli stowarzyszeniu nie uda się zebrać wystarczającej sumy pieniędzy, to zostanie zamknięte lub zawieszone.