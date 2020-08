Ekoedukacja na wakacjach. Akademia Morska ogłasza konkurs

Co i gdzie wyrzucać, w jaki sposób dbać o środowisko, a także jak oszczędzać wodę - tego dowiedziały się dzieci w Centrum Żeglarskim, które wzięły udział w spotkaniu z pracownikami Akademii Morskiej w Szczecinie.

Podczas zajęć nie brakowało ani części teoretycznej, ani praktycznej. - Byliśmy zbierać śmieci, pani nam opowiadała. Fajnie było, uczyli nas przydatnych rzeczy. - Ja próbuję dbać o środowisko. Jak coś leży na ziemi, to sprzątam - opowiadali najmłodsi.



- Jestem mega dumna i bardzo zbudowana. 8-, 10-latkami z którymi się dzisiaj spotkaliśmy, którzy mają niesamowitą wiedzę i zawstydzali mnie niejednokrotnie swoją wiedzą na temat segregacji odpadów - mówiła Weronika Bulicz z Akademii Morskiej w Szczecinie.



Poza organizacją spotkań, Akademia Morska ogłosiła konkurs #AkademiaEko. Należy przedstawić w nim swój sposób na dbanie o środowisko. Forma jest dowolna - może to być zdjęcie, film, wiersz lub esej. Organizator na zgłoszenia czeka do 31 sierpnia.