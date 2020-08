Remont stulecia na wysokościach [ZDJĘCIA]

Kolegiata w Stargardzie będzie miała też wyremontowaną elewację, która zostanie podświetlona. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Kolegiata w Stargardzie będzie miała też wyremontowaną elewację, która zostanie podświetlona. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Kolegiata w Stargardzie będzie miała też wyremontowaną elewację, która zostanie podświetlona. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Pracują na wysokości kilkudziesięciu metrów nad ziemią - w Kolegiacie Najświętszej Marii Panny w Stargardzie trwa wielki remont. W kościele zostaną odtworzone malowidła, jakie zdobiły świątynię w dawnych wiekach.

Konserwatorzy przygotowują sklepienie świątyni.



- Jest to najwyżej sklepiona, jeśli chodzi o nawę główną, świątynia w Polsce. Nie każdy o tym wie, wiec do sklepienia nawy głównej mamy 30 metrów 20 cm. Na tym poziomie ustawiona jest platforma, która pozwala nam sięgnąć do malowideł na sklepieniu - mówi Grzegorz Psztur, kierownik budowy.



Remont kościoła jest finansowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



- Nazywany jest remontem stulecia, bo tak się składa, że w ostatnich czasach w każdym wieku jest jakiś poważny remont; taki był na początku XIX, XX i teraz - w XXI wieku - dodał.



Kolegiata w Stargardzie będzie miała też wyremontowaną elewację, która zostanie podświetlona. Wewnątrz kościoła - oprócz nowej polichromii - będzie też wyremontowana posadzka.



Kolegiata w Stargardzie była budowana od XIII do XV wieku. To trzecia największa świątynia w regionie; po archikatedrze szczecińskiej i kościele w Chojnie.