Trzy bomby głębinowe podejmowane z Kanału Piastowskiego

Akcja powinna zakończyć się do godz. 14. źródło: https://www.wojsko-polskie.pl/8fow/galleries/foto-v-12dtr/12dtr-l/

Zgodnie z planem, czyli przed godz. 7 rozpoczęła się akcja rozminowywania Kanału Piastowskiego w Świnoujściu. Niewybuchy to trzy bomby głębinowe.

Nurkowie - minerzy z 12. Dywizjonu Trałowców już działają, będę je neutralizować.



- Są to niewybuchy pochodzenia niemieckiego z okresu II wojny światowej. Mówimy o bombach głębinowych zawierających w sobie łącznie ok. 400 kg materiału wybuchowego. Neutralizowane będą na Kanale Piastowskim, mniej więcej na 12. kilometrze - tłumaczy rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski.



Akcja nie wymaga ewakuacji mieszkańców.



- Obiekty będą neutralizowane w miejscu, w którym zostały znalezione. Nie będą transportowane przez Świnoujście, więc mieszkańcy i turyści nie odczują w żaden sposób prowadzenia przez nas tej operacji - dodał.



W godzinach 7-14 obowiązuje zakaz przebywania na lądzie w promieniu 200 metrów od miejsca prowadzenia operacji.



Drogi dojazdowe biegnące wzdłuż Kanału Piastowskiego po stronach wysp Uznam i Wolin są zamknięte.