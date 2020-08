Włamał się do mieszkania, gdy właściciele spali. Grozi mu do 10 lat

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W nocy wszedł przez okno do mieszkania i kradł - złodzieja zatrzymali kołobrzescy policjanci.

Sprawca zakradł się do domu przez uchylone okno w momencie, gdy właściciele spali. Z apartamentu zabrał m.in. portfel z dokumentami, karty płatnicze, pieniądze, telefon komórkowy, a także kluczyk od samochodu, do którego się włamał.



Ten sam mężczyzna podejrzewany był również o kradzież również dokumentów oraz kart płatniczych z otwartego samochodu zaparkowanego w Grzybowie. Przy użyciu skradzionych kart próbował wypłacić pieniądze w bankomacie.



Policjanci od razu zaczęli szukać sprawcy. Między innymi na podstawie informacji przekazanych przez pokrzywdzonych, kilka dni po zgłoszeniu kryminalni zatrzymali podejrzewanego mężczyznę.



27-latek usłyszał zarzuty. Mężczyzna za swoje czyny odpowie teraz przed sądem. Grozi mu do 10 lat.