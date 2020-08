Oszustwo metodą "na koronawirusa"

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Metodą "na koronawirusa" okradziono w środę starszą kobietę w Szczecinie.

Do do jednej z seniorek na telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Poinformował, że córka kobiety zachorowała na koronawirusa i trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Dodał, że pilnie potrzebna jest szczepionka sprowadzona z USA, która pomoże w walce z rzekomą chorobą. Powiedział, że kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przerażona seniorka w obawie o życie córki przekazała swoje oszczędności mężczyźnie, który przyszedł do jej domu.



Chwilę później pokrzywdzona zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Wtedy powiadomiła służby.



Policja prosi o czujność. Przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy. W razie wątpliwości warto zadzwonić pod numer telefonu 997.