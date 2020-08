Budowa targowiska i sprawa w prokuraturze

Postępowanie prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Na razie prokuratura nie udziela informacji jakie zarzuty zostaną przestawione rodzicom. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - w tym kierunku Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi śledztwo w gminie Choszczno.

Chodzi o budowę targowiska miejskiego i ujawnienie informacji przez jednego z urzędników - mówi Marcin Lorenc, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. - Celem tych działań było odniesienie korzyści majątkowej i polegały one m.in. na wprowadzeniu w błąd rady miasta w Choszcznie, co do sprawy sporządzenia oraz pokrycia kosztów badań biotechnicznych gruntu, na którym miało być budowane targowisko miejskie.



Radny Andrzej Korzeniewski z Klubu Przyszłość Choszczna uważa, że chodzi o burmistrza, który zgodził się na wypłacenie dodatkowych pieniędzy firmie budującej targowisko w systemie "zaprojektuj - wybuduj".



- Okazało się, że grunt nie jest wystarczający, żeby posadowić słupy dla zadaszenia targowiska. Wprowadził do budżetu dodatkowe 400 tysięcy. Że to wszystko jest w porządku. Wykazywaliśmy, że to firma miała tak zaprojektować i wybudować, żeby nie było żadnych problemów, a jeśli popełniła jakiś błąd to nie należało dokładać żadnych pieniędzy, tylko winna poprawić to z własnych funduszy - podkreśla Korzeniewski.



Kontaktowaliśmy się z burmistrzem Choszczna w tej sprawie, ale powiedział nam, że do czasu zakończenia śledztwa nie będzie wypowiadał się w sprawie budowy targowiska.