Wysiedlają mieszkańców ponad trzy lata

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Już ponad trzy lata trwa wysiedlanie lokatorów z budynku przy ulicy Gdańskiej 11 w Szczecinie. Jest on w złym stanie technicznym. Ponadto nieruchomość położona jest przy bardzo ruchliwej ulicy, na przeciwko dawnej stoczni Parnica, dlatego miasto zadecydowało w 2016 roku o wysiedleniu.

- W sumie mieszkało tam 71 rodzin - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa Tomasz Klek. - Dana rodzina dostaje np. 2-3 oferty mieszkania do remontu i decyduje się na daną lokalizację. TBS remontuje to mieszkanie praktycznie pod klucz.



Na zamianę nie zdecydowało się jednak 15 rodzin m.in. 10, które zajmują lokale bezumownie.



- Nie możemy na siłę nikogo wyprowadzić, chyba że zapadnie prawomocny wyrok - dodał Tomasz Klek. - Jeżeli byśmy trzymali się tylko i wyłącznie przepisów, to trzy oferty i koniec. My jesteśmy otwarci na rozmowy. Są ludzie starsi. Czasami są propozycje w lokalach, które są na 2-3 piętrze.



Miasto zamierza wystawić budynek na sprzedaż, nowy właściciel najprawdopodobniej go zburzy.