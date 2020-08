Duże zmiany w Błękitnych

Piłkarze Błękitnych rozpoczęli przygotowania do rozgrywek o mistrzostwo II ligi. W inauguracyjnych zajęciach wzięło udział 26 zawodników stargardzkiej drużyny. W zespole trenera Adama Topolskiego doszło już do sporych zmian kadrowych.

Z Błękitnych odeszli czołowi piłkarze. Wojciech Fadecki - kapitan zespołu i zdobywca 15 bramek w minionym sezonie - trafił do 3-ligowej Raduni Stężyca. W 3-ligowej Polonii Warszawa grać będzie Patryk Paczuk, który w ligowych rozgrywkach strzelił 9 goli. Dwuletni kontrakt z GKS-em Katowice podpisał natomiast błyskotliwy skrzydłowy Krystian Sanocki. Do Pogoni Szczecin z wypożyczenia wrócił obrońca Hubert Sadowski, który przebywa obecnie na testach w pierwszoligowym Stomilu Olsztyn.



Do drugoligowych rozgrywek klub zgłosił już trzech piłkarzy z zespołu rezerw. Szansę gry otrzymali 17-latkowie Wiktor Grzeszczak i Dominik Lis oraz 19-letni Wojciech Kacprzyk. Z Białych Sądów do drugoligowca przyszedł 20-letni bramkarz Marcel Skwirut.



Do sztabu szkoleniowego dołączył natomiast Tomasz Grzegorczyk, który będzie asystentem trenera Adama Topolskiego a jesienią niewykluczone, że sam poprowadzi zespół. W sobotę w Stargardzie piłkarze Błękitnych zmierzą się z Legionovią Legionowo w rundzie wstępnej Pucharu Polski.



Zmagania w II lidze stargardzianie zainaugurują 29 sierpnia od wyjazdowego meczu z beniaminkiem rozgrywek KKS-em Kalisz.