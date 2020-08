"Przejdź na jasną stronę mocy" na Łasztowni

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] źródło: https://pfpu.pl/

Tajski boks, tai chi, ale też - tak ja w piątek - taniec - to wszystko na Łasztowni w Szczecinie i w dodatku bezpłatnie.

Trwa akcja Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom pod hasłem - "Przejdź na jasną stronę mocy".



W piątek, jak co tydzień, o godzinie 18:30 Małgorzata Gola-Chmielewska wraz ze szkołą Quiero Salsa zaprasza na plażę na Wyspie Grodzkiej na zajęcia z bachaty.



- Bachata to jest cudowny, wspaniały taniec wywodzący się z Dominikany, a tutaj na Bulwarach poznajemy podstawowe kroki. Na każdych zajęciach dodajemy oczywiście coś nowego, tak żeby każdy mógł wynieść jakąś nową umiejętność. Natomiast zawsze każde zdjęcie zaczynam od podstaw, także ktoś kto nigdy nie tańczył to też sobie poradzi i zapraszamy - opowiada Gola-Chmielewska.



Zajęcia z tajskiego boksu ruszają o godzinie 17:00. Od 19:00 można poduczyć się tai chi. Wszystko to na Wyspie Grodzkiej, przy Marinie.



Natomiast w sobotę od godziny 17:00 ruszą m.in. zajęcia z samoobrony i warsztaty tańca hip-hop. Darmowe zajęcia potrwają do 22 sierpnia.