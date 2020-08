Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie przyznał się do winy - sprawa trafi do sądu. Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu skierowała akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w grudniu spowodował wypadek drogowy.

Na trasie pomiędzy Barlinkiem a Lipianami nie ustąpił pierwszeństwa innemu pojazdowi i doprowadził do zderzenia czołowego. W wypadku ucierpiała kobieta, która z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala.



Podejrzany był trzeźwy. Grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.