Jak szczecinianie spędzą gorący weekend? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Na basen, na spacer, a może we własnym ogródku? Pomysłów na to, jak spędzić upalny weekend w Szczecinie, nie brakuje.

- Dopóki nie wybudują fabryki wody, to chyba Arkonka. - Na spacery pod platanami, dlatego że blisko mieszkam. Poza tym to jeszcze koło domu rośliny pielęgnuje. - Najlepiej wyjść pobiegać trochę. - Nawet może do Lasku Arkońskiego, gdzieś tam dojdziemy. - No właśnie na Jasnych Błoniach maszerujemy. - Może do Mielna pojedziemy. Parawan i leżaki zapakowane, więc myślę, że się wszystko uda - mówią szczecinianie.



Wysokie temperatury będą się utrzymywać również przez prawie cały przyszły tydzień. Przelotny deszcz może pojawić się najwcześniej w piątek.