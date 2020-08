"Sytuacja pożarowa w lasach robi się coraz gorsza"

Fot. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie Fot. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie Fot. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Zagrożenie wzrasta z każdą godziną - alarmuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. W samym sierpniu doszło na jej terenie do 13 pożarów.

Prognozy nie są optymistyczne - mówi Maciej Lipka z Regionalnej Dyrekcji.



- Niestety od kilku dni sytuacja robi się coraz gorsza. Jeszcze w końcówce lipca obserwowaliśmy jakieś drobne opady deszczu. W tej chwili, przy tych temperaturach plus 30, niestety to bardzo źle wróży bezpieczeństwu pożarowemu lasów - mówi Lipka.



Leśnicy liczą na odpowiedzialność ludzi odwiedzających lasy.



- Zwracajmy uwagę na to, jak my się zachowujemy. Czy po prostu po naszej wizycie w lesie jest bezpiecznie, jest zdrowo. Natomiast jak już znajdziemy się w trudnej sytuacji, zauważymy ogień, to my przede wszystkim trzeba wykonać telefon do straży pożarnej - mówi Lipka.



Od początku roku szczecińscy leśnicy odnotowali prawie 250 pożarów o łącznej powierzchni niespełna 30 hektarów.