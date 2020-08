Sprawdzanie szczelności: zielona woda w kranach

Szczecińska Energetyka Cieplna. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

- Z naszych kranów leci ciepła, zabarwiona na zielono woda - informują nasi słuchacze Radia Szczecin - m.in. z ulic Kleeberga na szczecińskim Pogodnie.

Szczecińska Energetyka Cieplna uspokaja - to sprawdzanie szczelności. Jeżeli zauważymy taką wodę prosimy o kontakt z Pogotowiem Ciepłowniczym pod numerem 993 - mówiła w naszej audycji "Czas Reakcji" Danuta Misztal z SEC.



- Jeżeli tak się zdarzy, to bardzo prosimy o szybki kontakt z naszym Pogotowiem Ciepłowniczym, bo to oznacza, że prawdopodobnie jest uszkodzony wymiennik - apelowała Danuta Misztal.



Danuta Misztal uspokaja - barwnik jest bezpieczny dla zdrowia, choć nie należy go spożywać.