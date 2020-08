Nowe lotnisko w Berlinie może korzystnie wpłynąć na port lotniczy w Goleniowie

Port lotniczy Berlin-Brandenburg. Fot. www.wikipedia.org / Olaf Tausch

Z dziewięcioletnim opóźnieniem, ale w końcu nowe lotnisko Berlin-Brandenburg im. Willy'ego Brandta może zostać otwarte.

Niemiecki dozór techniczny sprawdził bezpieczeństwo portu i zezwolił na jego uruchomienie w październiku. To ważna informacja także dla mieszkańców naszego regionu, którzy często korzystają z niemieckiej infrastruktury.



- Jak usłyszałam, to bardzo się ucieszyłem, bo uwielbiam podróżować. - Nie interesuje mnie to za bardzo. Boję się latać samolotami. - Miałam okazję kilkakrotnie lecieć z Schönefeldu i uważam, że w takim ogromnym mieście jak Berlin, to wstyd, że to lotnisko tak wyglądało - mówią szczecinianie.



Otwarcie nowego lotniska w Berlinie może korzystnie wpłynąć na port lotniczy w Goleniowie - przekonuje Krzysztof Domagalski, rzecznik prasowy lotniska.



- Konkurencja podobno jest zawsze dobra. Ona nas dopinguje do coraz lepszego działania. Mamy nadzieję, że ta konkurencja zdopinguje nas, żeby jeszcze intensywniej zabiegać o rozwój siatki połączeń - mówi Domagalski.



Z nowym berlińskim lotniskiem połączony zostanie Schoenefeld - będzie jego piątym, oddalonym o kilkanaście kilometrów terminalem. Port lotniczy Tegel zostanie natomiast zamknięty.