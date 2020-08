Przemycał kradzione rowery. Wpadł podczas kontroli pograniczników

Fot. Morski Oddział Straży Granicznej / Marta Modrzewska Fot. Morski Oddział Straży Granicznej / Marta Modrzewska

Szczecinianin chciał przemycić kradzione rowery - zatrzymali go celnicy z niemieckiego Pomellen. Na domiar złego załatwił sobie pobyt w szpitalu.

37-latek jechał z Niemiec do Polski autostradą A6. W pobliżu granicy zatrzymał go polsko-niemiecki patrol. "Na pace" Volkswagena mężczyzna przewoził sześć rowerów, w tym jeden elektryczny. Jednoślady były ukryte pod kocami. Dwa z nich zostały wcześniej skradzione w Berlinie. Pochodzenia reszty 37-latek nie był w stanie udowodnić.



W trakcie kontroli Szczecinianin oznajmił, że jest nosicielem koronawirusa. Ratownicy medyczni przewieźli go na badania do szpitala wojewódzkiego. Testy dały wynik negatywny.



Kierowcy przedstawiono zarzut paserstwa. Teraz grozi mu 5 lat więzienia.