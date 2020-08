Bez przejazdu na trasie Wielgowo - Zdunowo

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Na dwa dni całkowicie zawieszone zostało drogowe połączenie między szczecińskim Wielgowem i Zdunowem. To efekt czasowego zamknięcia przejazdu kolejowego znajdującego się w ciągu ulic Bałtyckiej i Żuka.

- O godzinie 7.00 rozpoczyna się jego przebudowa, która potrwa do niedzieli do godziny 20.00 - mówi Radosław Śledziński z PKP Polskich Linii Kolejowych. - Wykonawca przeprowadzi w tym czasie prace związane z nawierzchnią tego przejazdu. Zabuduje tory, wyreguluje szyny na tym przejeździe. Zakres inwestycji, który będziemy realizować wymaga wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu dla kierowców.



Czasowe zmiany w okolicach przejazdu kolejowego w Zdunowie dotyczą także szczecińskiej komunikacji miejskiej. Przede wszystkim linii autobusowych nr 73 i nr 93, które do niedzieli kursować będą na nieco zmienionych trasach.