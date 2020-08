Radio Szczecin w podróży. Przystanek: Stargard [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kolejna nasza wakacyjna akcja dobiegła końca. Dziś ekipa Radia Szczecin odwiedziła Stargard i okolice. To tutaj mogliśmy spotkać się z wami i dać radiowe prezenty.

- Zadzwoniła do mnie mama, żebyśmy poszły na Starówkę i jak odgadniemy hasło, to dostaniemy kubki. - W Radiu Szczecin są fajne tematy i muzyka. Zawsze słuchamy was. - Słucham cały czas Radia Szczecin, więc usłyszałam hasło - mówili słuchacze.



W te wakacje byliśmy z wami także w Świnoujściu, Barlinku i Wolinie. Kolejny cel naszych radiowych podróży zdradzimy wkrótce.