Miasto zerwało umowę z wykonawcą szkoły na Warszewie

Władze miasta zadecydowały o zerwaniu umowy ze spółką POLAQUA Sp. z o.o. Miasto nie było zadowolone z postępu prac na palcu budowy.

Wątpliwości budziła miedzy innymi organizacja pracy: było za mało pracowników, firma nie zgłaszała podwykonawców, problemy były także z dokumentacją projektową. Urzędnicy naliczyli też prawie 13 mln złotych kar umownych.Wkrótce miasto ogłosi kolejny przetarg na wykonawcę tej inwestycji, tak by budynek został oddany do użytku we wrześniu przyszłego roku. Na razie jest w stanie surowym.Do zrealizowania pozostały prace wykończeniowe, wykonanie zadaszenia nad aulą oraz salą sportową oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły.