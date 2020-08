Chojna kwitnie [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Została wysiana na początku lata, a teraz można podziwiać ją w pełnej krasie. Łąka kwietna w Chojnie kwitnie i zachwyca.

Ulica dworcowa w Chojnie, tereny przy murach miejskich - jeszcze miesiąc temu było tu po prostu zielone poletko. A teraz?



- Ach, ta łąka to powiem, że to jest teraz taki hit w Chojnie - mówi Barbara Rawecka, burmistrz miasta.



- Przerosła nasze najśmielsze oczekiwania i wszyscy, którzy tu przyjeżdżają mówią, że zaczynają tam spędzać czas. I zaczynają już teraz powstawać wnioski, aby postawić tam ławki, żeby można było sobie posiedzieć - dodaje Barbara Rawecka.



Przy łące stoją też domy dla owadów, a pomysł chwalą mieszkańcy. - Bardzo ślicznie to wygląda, były takie nieciekawe tereny, a teraz takie eleganckie. - Pięknie, słońce świeci, pogoda jest cudowna, tylko wieczorem troszkę komary gryzą. - Zrobienie samej łąki kwiatowej to jest pół sukcesu. A, że owady będą miały raz, że swoje domki, a dwa, że będą zapylały te kwiaty, to jest dopracowane można powiedzieć na 100 procent - mówią.



Włodarze Chojny już planują kolejne łąki. Jest pomysł, aby następna była łąką lawendową.



Stworzenie łąki kosztowało gminę około 20 tysięcy. To głównie koszt przygotowania terenu. W kolejnych latach będzie to po kilkaset złotych, bo taki jest koszt samych nasion.