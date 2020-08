Kultowe miejsce dla rowerzystów. Obok powstała wystawa [DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Plenerowa wystawa w Klępiczu w gminie Moryń. Przy dawnej stacji kolejowej można obejrzeć, jak wyglądała krok po kroku budowa drogi rowerowej Trzcińsko Zdrój - Siekierki.

Wystawę stworzył Andrzej Mazur z Cedyni, lokalny pasjonat i miłośnik wypraw rowerowych, wykorzystując zdjęcia swoje i innych mieszkańców regionu.



- Postanowiłem, że zrobimy wystawę zdjęć, jak powstawała ta ścieżka rowerowa, więc zakupiłem materiał, wykonałem ramy, w których umieściłem zdjęcia. Pojechałem i zamontowałem - powiedział Mazur.



Sama stacja Klępicz to miejsce już kultowe wśród rowerzystów. Mieszkańcy budynku dawnej stacji kolejowej sami stworzyli miejsce odpoczynku ozdabiając wszystko kwiatami, figurkami zwierząt czy pociągów.



- Wystawa będzie dodatkową atrakcją - mówi Jolanta Kurpiel, jedna z mieszkanek. - To jest inne urozmaicenie, bo przedstawiono zdjęcia rozbiórki torów kolejowych do mostu, do Siekierek. Super sprawa, zapraszam serdecznie rowerzystów, przyjezdnych. Kto może, niech jeździ. Mieszkam tu 56 lat i jestem zachwycona tym miejscem.



Wystawa miała być oficjalnie otwarta podczas planowanego festynu charytatywnego na stacji Klępicz, ale z powodu pojawienia się koronawirusa w tym rejonie, impreza musiała być odwołana.