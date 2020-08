Kościół przypomina: maseczka i dystans społeczny

Fot. pixabay.com / leo2014 (CC0 domena publiczna)

Kościół zwraca się do wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych. W niedzielę podczas nabożeństw odczytywany jest apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Niestety, jest wiele przykładów nieprzestrzegania restrykcji sanitarnych - powiedział ksiądz Wojciech Parfianowicz, rzecznik Kurii Biskupiej w Koszalinie. - W sklepach, miejscach, gdzie się publicznie gromadzimy można odnieść wrażenie, że zapominamy o tym, że jest pandemia. Liczba zakażeń znowu rośnie. Maseczki, dystans społeczny - to ważne, żeby to podkreślać.



Przestrzeganie zaleceń jest sprawdzianem postawy obywatelskiej - dodał ksiądz Parfianowicz. - Muszę uszanować drugiego człowieka i zachęcam, żeby patrzeć w ten sposób. I nawet dla niego powinienem założyć tą maseczkę czy zachować dystans. Możemy jedynie apelować, żeby to dotrzymywać. Stosujmy się do tego.



W apelu Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski napisał między innymi, że wakacyjny czas może osłabić naszą czujność. W trosce o zdrowie wszystkich, zwłaszcza osób bardziej narażonych apeluje o roztropność i konsekwentne stosowanie zaleceń sanitarnych.