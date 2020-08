Covid-19 w niedzielę. Najnowsze dane sanepidu i ministerstwa

Fot. pixabay.com / leo2014 (CC0 domena publiczna)

Na terenie województwa zachodniopomorskiego stwierdzono 15 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 - informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

W Szczecinie to 2 osoby (2 mężczyzn w średnim wieku), w powiecie koszalińskim i Koszalinie – 4 osoby (mężczyzna w średnim wieku, starszy mężczyzna, 2 młodych mężczyzn), w powiecie pyrzyckim – 1 osoba (mężczyzna w średnim wieku), w powiecie goleniowskim - 1 osoba (dziecko), w pow. polickim – 2 osoby (dziecko, kobieta w średnim wieku), w pow. sławieńskim – 2 osoby (starszy mężczyzna, mężczyzna w średnim wieku), w pow. białogardzkim – 1 osoba (dziecko), w pow. gryfickim – 2 osoby (młody mężczyzna, kobieta w średnim wieku).



Większość dzisiejszych przypadków to osoby z kwarantanny.



W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Zachodniopomorskiem to 862, w tym 23 osoby zmarły.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że potwierdzono 624 nowe przypadki zakażenia koronawirusem oraz 7 kolejnych zgonów spowodowanych COVID-19.



149 nowych przypadków stwierdzono w województwie śląskim; 108 w małopolskim; 81 w mazowieckim; 63 w pomorskim; 40 w warmińsko-mazurskim; 28 w podkarpackim; 22 w łódzkim; 20 w lubuskim; 17 w lubelskim; 15 w zachodniopomorskim; 13 w opolskim; 12 w dolnośląskim; 11 w świętokrzyskim; 10 w podlaskim oraz 5 w kujawsko-pomorskim.



Zmarłe z powodu zakażenia koronawirusem osoby to kobiety w wieku 94 i 81 lat z Krakowa, 83-letni mężczyzna z Radomia, 84-letni mężczyzna z Tychów, 51-letni mężczyzna z Poznania, 79-kobieta z Łańcuta i 85-letnia kobieta ze Starachowic.



Od początku epidemii koronawirusa w Polsce zakażeniu uległo 51791 osób. Zmarło 1807.



W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało również 288 zakażonych osób. Łącznie jest ich 36691. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że chorzy zajmują 1930 łóżek szpitalnych. Do ich leczenia są wykorzystywane 73 respiratory. Kwarantanną jest objętych 105 795 osób, a nadzorem epidemiologicznym - 9227 osób.