Nauka tańca na Łasztowni

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Twerk i dancehall - tego można się w niedzielę nauczyć na Łasztowni w Szczecinie. To jedne z zajęć, które organizuje Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom. A wszystko bezpłatnie.

- Twerk to zajęcia dla każdego, bez względu na wiek - tłumaczy instruktorka Laila. - To wyizolowana dyscyplina tańca opierająca się na ruchach bioder, miednicy i pośladków. Dancehall to z kolei taniec pochodzący ze słonecznej Jamajki, dzielący się na dwie dyscypliny: kobiecą i męską.



- Przyjść mogą nie tylko panie - dodaje Laila. - Zazwyczaj zapraszałyśmy panie na zajęcia, ale cieszą się one coraz większą popularnością wśród mężczyzn.



Zajęcia o 16, na Wyspie Grodzkiej - również za tydzień. W niedzielę także m.in. taniec intuicyjny o godzinie 17. Potem o 18 joga a na koniec o 19 tańce polinezyjskie. Zajęcia potrwają do 22 sierpnia.