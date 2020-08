Manewry na poligonie w Drawsku - z Amerykanami ćwiczą żołnierze z lubuskiego [WIDEO]

mat. Biura Prasowego ćwiczenia DEFENDER

Żołnierzy ze Szczecina zastąpili ci z Międzyrzecza - 17. Brygada Zmechanizowana z lubuskiego rozpoczęła ćwiczenia z amerykańskimi żołnierzami na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Po krótkiej przerwie mundurowi wrócili do treningów z pełnym obciążeniem. Członkowie brygady Wojsk Lądowych będą ćwiczyli w naszym regionie rożne scenariusze bitewne.



Żołnierze zdobywają tutaj większą pewność siebie - mówi kapitan Marcin Macura, dowódca 8. Kompanii Piechoty Zmotoryzowanej Strzelców Wielkopolskich.



- Rozpoczęliśmy współpracę z wojskami Stanów Zjednoczonych. Akurat mój pluton zmotoryzowany podlega pod kompanię czołgów Abrams. Jest przyjazna i przyjemna współpraca; wszyscy są do siebie przyjaźnie nastawieni, w czasie przemarszów pozdrawiamy się wzajemnie - przyznał kapitan Macura.



Polscy żołnierze trenują na poligonie w Drawsku razem z 12. Pułkiem Kawalerii z Teksasu. Tymczasem żołnierze "Błękitnej" Brygady ze Szczecina wrócili do koszar. Część z nich przygotowuje się właśnie do uczestnictwa w misjach zagranicznych. Mundurowi ze Szczecina służą m.in. w Libanie. Niedawno wrócili z Afganistanu.