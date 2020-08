Woliński Park Narodowy bywa zaśmiecony i głośny. Sypią się mandaty

Woliński Park Narodowy. Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin/Archiwum] Żubry z Wolińskiego Parku Narodowego. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Śmiecą, hałasują i niszczą - to najczęstsze "grzechy" turystów odwiedzających Woliński Park Narodowy.

Jak mówi Marek Dylawerski, zastępca dyrektora parku, co roku wielu turystów zupełnie ignoruje przepisy obowiązujące na obszarze chronionym.



- Brak świadomości i brak chęci szanowania tego, po co park został powołany. Przede wszystkim śmiecenie, przede wszystkim zachowanie się jak w - przepraszam za porównanie - w zwykłym parku miejskim, czyli hałasowanie i niszczenie urządzeń - wylicza Marek Dylawerski.



Łamanie prawa może skończyć się pouczeniem albo mandatem.



- Mandaty najczęściej wystawiamy za wjazd samochodem na teren wyłączony z udostępnienia i w przypadku uporczywych "recydywistów" za niszczenie roślin czy wchodzenie z psami na teren wyłączony z udostępnienia dla spacerowania z psami - dodał.



Woliński Park Narodowy rozciąga się pomiędzy Zatoką Pomorską a Zalewem Szczecińskim. Najchętniej odwiedzane przez turystów miejsca to Zagroda Pokazowa Żubrów, punkty widokowe czy Jezioro Turkusowe.