Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dobiega końca pierwszy etap przebudowy sieci wodociągowej w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich w Szczecinie. Obecnie w miejscu prowadzonych prac ruch pojazdów odbywa się wahadłowo.

Tak będzie również i w drugim etapie, który rozpocznie się już za kilka dni.



- Trwa asfaltowanie odcinka przy ul. Żołędziowej. Wykonawca będzie zajmował kolejny odcinek do ul. Pistacjowej, czyli ok. 40-45 metrów. W tym miejscu będzie sygnalizacja tymczasowa. Krótko mówiąc: prace postępują odcinek za odcinkiem - mówi Tomasz Makowski ze szczecińskiego ZWiK.



Wszystkie prace związane z przebudową wodociągu w tej części Szczecina potrwać mają do połowy grudnia.