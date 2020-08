Zanim przyjdziesz do magistratu, zarezerwuj termin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trzeba rezerwować termin, aby załatwić sprawę w szczecińskim magistracie - to w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Zarejestrować się można na dwa sposoby - telefonicznie lub za pośrednictwem specjalnej platformy uruchomionej w poniedziałek w południe - mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta Szczecin.



- Tylko i wyłącznie osoby, które wcześniej umówiły się czy to właśnie przez telefon, czy to przez internet będą mogły do magistratu przyjść i załatwić swoją sprawę. Nie jestem w stanie zagwarantować, że uda się to za pierwszym razem czy za drugim, ale proszę próbować. Na pewno w końcu się uda - tłumaczył Sadowski.



Nie wszyscy, ustawiający się w kolejce pod urzędem, są jednak tak optymistycznie nastawieni do internetowej i telefonicznej rezerwacji.



- Bardzo trudno się dodzwonić. - Od rana dzwoniłam kilka razy, nikt nie odbiera. - Dokumentację mam, i tak latam. - Nie odebrał nikt w ogóle. Widzi pan, teraz dowód już mam do odebrania parę dobrych dni - mówili szczecinianie.



Takie same zasady obowiązują również w filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu.