Wpław przez Odrę, między motorówkami. WOPR prosi o rozsądek

Szczeciński WOPR apeluje o rozsądek nad wodą. W internecie można zobaczyć filmy pokazujące osoby, które m.in. próbują przepłynąć Odrę na wysokości Urzędu Celnego.

- To bardzo niebezpieczne pomysły - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", prezes zarządu Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jacek Kleczaj.- Jeżeli ktoś jest na bulwarze szczecińskim np. w weekend i zobaczy ilość łodzi motorowych pływających między mostami i policzy sobie czas, jaki potrzebuje, żeby przepłynąć wpław z jednego brzegu na drugi - jeżeli w ogóle da radę przepłynąć, bo to jest bardzo niebezpieczne - to nie ma takiej możliwości, żeby po drodze nie natknął się na motorówkę - tłumaczył Kleczaj.Szczytem głupoty natomiast jest skakanie z Trasy Zamkowej do wody - dodał Kleczaj.- Film nagrany przez człowieka, który skacze z mostu na Trasie Zamkowej, namawia kolegę i namawia innych, apelując: "Skaczcie, nic się nie dzieje, to jest fajna rozrywka". Większej głupoty powiem szczerze nie widziałem od dłuższego czasu - zapewniał Kleczaj.Miniona niedziela była najtragiczniejszym w tym roku dniem nad wodą. Utonęło aż 14 osób, a w cały weekend - 17.