"To będzie praktycznie drugi Dziwnów" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dziwnów będzie miał dom kultury. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu.

Dziwnów do tej pory nie miał takiej placówki, częściowo jej rolę pełniła hala sportowa - tłumaczy Łukasz Dzioch, zastępca burmistrza Dziwnowa. - Nowy dom kultury będzie za wodą, czyli na części wyspowej na ulicy Marynarki Wojennej. Teren poddajemy rewitalizacji. To teren, który się intensywnie rozwija i praktycznie to będzie drugi Dziwnów.



Włodarze gminy liczą, że epidemia koronawirusa nie opóźni inwestycji. - Mamy nadzieję, że budowa ruszy w sierpniu. Miejmy nadzieję, że jesienią przyszłego roku będziemy przecinać wstęgę. Mam nadzieję, że nie będzie już tej przykrej choroby, która nas doświadczyła i będziemy mogli wypełnić dom kultury po brzegi, żeby każdy mógł skorzystać - dodaje Dzioch.



Nowy dom kultury będzie kosztował 5 milionów złotych. Dziwnów pozyskał na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego.