Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zapotrzebowanie na krew nie maleje, ale rośnie. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie potrzeba niemal wszystkich grup krwi.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mogliby oddać krew, do terenowych oddziałów czy ekip wyjazdowych - mówi Ewa Kłozińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.



- Zapraszamy do nas dawców, którzy dysponują wszystkimi grupami krwi, ponieważ stany magazynowe w tej chwili są znacznie uszczuplone, czyli we wszystkich grupach krwi. Chcielibyśmy te stany u nas poprawić, by móc w sposób swobodny wydawać tę krew do szpitali, bez żadnych ograniczeń - mówi Kłozińska.



Sytuacja epidemiologiczna i czas wakacyjny powoduje, że niewielka część dawców oddaje krew a cały czas jest ona potrzebna.