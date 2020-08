Polsko-amerykańskie ćwiczenia w Drawsku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jedni przybyli z województwa lubuskiego, drudzy - z południa Stanów Zjednoczonych. Teraz żołnierze 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza ćwiczą wspólnie z 12. Pułkiem Kawalerii z Teksasu na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Kapitan Tomasz Kwiatkowski z 17. Brygady Zmechanizowanej tłumaczy, na czym będzie polegać trening.



- Razem wspólnie z naszymi sojusznikami z US Army szkolimy się realizując zadania taktyczno-ogniowe. Główne zadanie to przejęcie obiektu zajmowanego przez przeciwnika - powiedział kpt. Kwiatkowski.



Podczas ćwiczeń żołnierze korzystać będą również ze sprzętu zarówno lądowego, jak i powietrznego.



- Mamy do czynienia z czołgami ciężkimi typu Abrams. Mamy wozy bojowe typu Bradley, niezawodne Rosomaki, a także wsparcie z powietrza AH-64 Apache - wymienia kpt. Kwiatkowski.



Ćwiczenia odbywają się w ramach DEFENDER-Europe 20. Będzie się im przyglądał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.