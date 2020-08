Liczba zakażeń koronawirusem w regionie i w Polsce

Na terenie województwa zachodniopomorskiego stwierdzono 26 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 - informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Najwięcej nowych przypadków jest w powiecie białogardzkim - 9 osób (3 mężczyzn w średnim wieku, 1 starszy, 1 młody, 3 kobiety w średnim wieku, 1 młoda). Pozostałe przypadki stwierdzono: pow. koszaliński plus miasto Koszalin – 3 osoby (2 mężczyzn i 1 kobieta w średnim wieku), pow. gryficki – 1 osoba (kobieta w średnim wieku), pow. kołobrzeski – 1 osoba (młoda kobieta), pow. sławieński – 2 (młoda kobieta, mężczyzna w średnim wieku), pow. pyrzycki – 2 osoby (2 mężczyzn w średnim wieku), Szczecin – 2 osoby ( młody mężczyzna, starszy mężczyzna), pow. gryfiński – 3 osoby (mężczyzna w średnim wieku, starszy mężczyzna, dziecko), pow. świnoujski – 1 osoba (mężczyzna w średnim wieku), pow. kamieński – 1 osoba (starszy mężczyzna), pow. goleniowski – 1 osoba (młoda kobieta).Na zgłoszone 26 przypadków 15 to osoby z kwarantanny.W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Zachodniopomorskiem to 899, w tym 23 osoby zmarły.Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 551 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 12 kolejnych zgonach.Nowe infekcje, które potwierdzono w ciągu doby, dotyczą 128 osób z województwa śląskiego, 71 osób z województwa małopolskiego, 51 osób z województwa łódzkiego, 50 osób z województwa mazowieckiego, 38 osób z województwa wielkopolskiego, 34 osób z województwa kujawsko-pomorskiego, 32 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, 30 osób z województwa pomorskiego, 27 osób z województwa dolnośląskiego, 26 osób z województwa zachodniopomorskiego, 20 osób z województwa opolskiego, 16 osób z województwa podkarpackiego, 11 osób z województwa świętokrzyskiego, 8 osób z województwa lubelskiego, 7 osób z województwa podlaskiego i 2 osób z województwa lubuskiego.Większość osób, która zmarła w ciągu doby, a była zakażona koronawirusem, miała choroby współistniejące. Są to 85-letnia kobieta z Elbląga, 79-letni mężczyzna z Łańcuta, 64-letni mężczyzna ze Zgierza, 93-letni mężczyzna z Łodzi, 76-letni mężczyzna z Wrocławia, 66-letnia kobieta z Gdańska, 74-letni mężczyzna z Żor, 62-letni mężczyzna z Raciborza, 69-letnia kobieta z Białegostoku, 75-letnia kobieta z Warszawy i dwaj mężczyźni z Poznania: 62-latek i 56-latek.Aktualnie aktywnych infekcji jest w naszym kraju 13 tysięcy 990.Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 52 961 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego zmarło 1 821 osób.Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby z zakażenia koronawirusem wyzdrowiało 273 chorych. Łącznie takich osób jest już w Polsce 37 tysięcy 150. Resort zdrowia poinformował, że liczba łóżek zajętych przez pacjentów z Covid-19 wzrosła w ciągu doby o 56 i wynosi obecnie 1985, a liczba zajętych respiratorów zwiększyła się o trzy - do 74. W kwarantannie mamy o 1260 osób więcej niż w poniedziałek, czyli 105 tysięcy 427, a nadzorowi epidemiologicznemu podlega 9 tysięcy 230 osób. Ich liczba spadła o 336.