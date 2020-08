Jak poszło maturzystom? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Uczniowie w całym kraju we wtorek poznają wyniki matur i odbierają świadectwa ukończenia szkoły.

Wyniki egzaminu można poznać także przez internet. Świadectwa - z powodu epidemii - wydawane są o określonych godzinach, w których do szkół mogą wchodzić niewielkie grupy uczniów. Tak było między innymi w Liceum Ogólnokształcącym numer I w Szczecinie.W tej placówce uczniowie są raczej zadowoleni z rezultatów: - Angielski i matematyka - bardzo dobrze. Jestem dumna z siebie. - Ja jestem bardzo zadowolony z wyników ogólnie. Wydaje mi się, że wszystkie testy były w porządku. - Jedynie język polski na podstawie był dosyć trudny, szczególnie temat na rozprawce. Trochę się obawiałam wyniku, ale jednak zdałam i jestem zadowolona, więc jest dobrze - mówili maturzyści.Jeśli komuś nie powiodło się na egzaminie - czeka go poprawka, która odbędzie się ósmego września.Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik poinformował, że egzaminy maturalne zdało 74 proc. przystępujących do nich absolwentów szkół średnich. W tym roku matury zostały przeprowadzone w reżimie sanitarnym, jednak nie wpłynęło to znacząco na ich wyniki.Dyrektor CKE podkreślił, że uczniowie, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu mogą przystąpić do poprawki we wrześniu.- Już w tej chwili egzamin maturalny zdało 74 proc. wszystkich absolwentów, którzy do tego egzaminu przystąpili. To jest wynik, który mieści się mniej więcej w połowie tej stawki, która zazwyczaj egzamin maturalny zdaje. Tutaj nie zadziałało się nic niepokojącego. Kolejne 17 proc. zdających ma jeszcze szansę przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym - 8 września, a 8,8 proc. już w tej chwili dowiedziało się, że egzaminu maturalnego nie zdało - informuje Smolik.Tegoroczne matury odbywały się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Do egzaminów ustnych przystąpiło tylko 437 uczniów, którzy ubiegali się o miejsca na uczelniach zagranicznych. Pozostali absolwenci szkół średnich zdawali jedynie egzaminy pisemne.