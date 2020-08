Policja ostrzega przed oszustami w nadmorskich kurortach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W czasie wakacji uważajmy na złodziei - przypomina policja. Nie należy zostawiać wartościowych rzeczy w widocznym miejscu, trzeba też pamiętać o zamykaniu drzwi i okien.

- Niestety, zazwyczaj okazja czyni złodzieja - powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin komisarz Monika Kosiec z tamtejszej policji. - Okno w pokoju zostawione otwarte, bądź na kocu na plaży zostawiliśmy telefon, portfel czy laptopa. Takie informacje niemal każdego dnia docierają do nas. Tak naprawdę to nasza niefrasobliwość i taki brak czujności doprowadza do tego, że zostajemy okradzeni.



Policja przestrzega też przed grą w "trzy kubki lub trzy karty". Po wpłaceniu pieniędzy gracz ma wskazać, gdzie jest określona karta lub na przykład moneta pod kubkiem. To klasyczne oszustwo - podkreśla komisarz Kosiec. Oszuści często odwiedzają miejscowości nadmorskie.



- Nigdy nie wygramy i nigdy żadne pieniądze się nie potroją, a wręcz przeciwnie - stracimy wszystkie oszczędności, które ze sobą mamy - dodaje Kosiec.



Oszustom grozi areszt, wiezienie lub grzywna.