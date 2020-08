Najstarsza kołobrzeżanka w 3D [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Najstarsza kołobrzeżanka - tak o szczątkach kobiety odnalezionych w 1898 roku mówią pracownicy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Po tym, jak w ubiegłym roku szkielet kobiety udało się zeskanować, we wtorek muzeum przedstawiło efekt w postaci wydruku jego kopii w technologii 3D.



Doktor Robert Dziemba tłumaczy, że oryginał musiał powrócić do Muzeum Narodowego w Szczecinie, natomiast kopia pozostanie w Kołobrzegu już na zawsze.



- To jest po prostu nie czaszka, tylko wydruk polimerowy. Mamy technologię 3D najwyższej, światowej klasy Muzeum Oręża Polskiego. Jest to bardzo wysokiej jakości wydruk w skali 1:1 - opowiada Dziemba.



Wykonanie kopii, to tylko jeden z etapów ekspozycji "najstarszej kołobrzeżanki". Kolejnym ma być próba rekonstrukcji twarzy kobiety na bazie jej czaszki. Muzealnicy nie ukrywają jednak, że ich prace toczą się z opóźnieniem wywołanym epidemią koronawirusa.